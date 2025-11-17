ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > ヘソ見え衣装で腕にタトゥー、紅白出場女性歌手にSNS騒然「隠しまし… 第76回NHK紅白歌合戦 結婚 NHK紅白歌合戦 SNS 韓国 NHK 西スポWEB otto! ヘソ見え衣装で腕にタトゥー、紅白出場女性歌手にSNS騒然「隠しましょう」 2025年11月17日 19時44分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「第76回NHK紅白歌合戦」に初出場するラッパーのちゃんみな 出場歌手発表記者会見に出席した際の姿がSNSで話題になっている 「タトゥーは隠しましょう」「らしくて、いいと思う」などの声が寄せられた 記事を読む 関連の最新ニュース 第76回NHK紅白歌合戦 記事時間 ヘソ見え衣装で腕にタトゥー、紅白出場女性歌手にSNS騒然「隠しましょう」 記事時間 11/17 11:10 第76回紅白歌合戦、37組中11組がソニー所属「偏りすぎ」の声も 記事時間 11/16 17:37 星野源、紅白不出場も納得の理由 直近ライブで「この6年うんざり」発言 おすすめ記事 フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック 2025年9月11日 16時50分 「落語芸術協会の最高齢」三遊亭圓輔さん死去 93歳 ６月まで高座 ギター流し経験で艶噺得意 2025年11月17日 11時41分 「母の顔がおかしい、能面のよう」認知症が悪化、弟が介護にまったく協力しないだけじゃない…53歳男性を襲った『さらなるトラブル』 2025年11月17日 12時35分 受信料の支払い督促10倍に NHK、未払い1年以上が対象 2025年11月17日 18時51分 日本損失1.7兆円に修正 中国渡航自粛の影響試算 2025年11月18日 0時2分