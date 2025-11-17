2026年度末での「卒業」が発表された交通系ICカード「Suica」のイメージキャラクター「Suicaのペンギン」について、「卒業」撤回を求めるオンライン署名が立ち上がった。25年11月17日で2万5000筆を超えている。「その愛くるしい見た目から多くのお客様に愛され」JR東日本は25年11月11日、「Suicaが新しい次元へと進化することから」として、Suicaのペンギンの「卒業」を発表した。同時に、26年秋にモバイルSuicaアプリで、Suicaの