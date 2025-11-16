◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2025第2戦日本7−7韓国（2025年11月16日東京D）野球日本代表「侍ジャパン」は16日、強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ2025」で韓国と対戦。「3番・中堅」で先発出場した森下翔太外野手（25＝阪神）が反撃の口火を切る二塁打を放った。韓国先発の鄭宇宙（チョン・ウジュ）の前に初回2死の第1打席は高めの変化球に空振り三振に倒れたが、4回先頭の第2打席で2番手・呉源錫（オ・ウォン