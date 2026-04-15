大学構内に住み着いた猫たち 画像はイメージです Northern Kentucky大学構内の「Landrum学術センター」前に、初めて茶トラ猫が現われたのがいつのことだったか、覚えている人はいません。 しかしたちまちこの猫は学生たちの人気者になりました。「Morris」と名付けられ、みんながおやつやおもちゃを持ってくるようになったのです。Morrisの寝床になる段ボール箱も設置され、毎日新しい飲み水が