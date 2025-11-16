ゴルフの伊藤園レディースは１６日、千葉県のグレートアイランドＣ（パー７２）で最終ラウンドが行われ、首位と２打差の８位から出た脇元華（２８）が８バーディー、１ボギーとスコアを伸ばして通算１６アンダーで初優勝を飾った。優勝賞金は１８００万円。今季の初優勝は１１人目でツアー史上最多となった。３打差の２位は工藤優海と永井花奈。メルセデス・ランキング１位の佐久間朱莉は１０アンダーの８位で、年間女王決定は