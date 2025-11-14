また三陸沖を震源とする地震がありました。14日朝早くに起きた地震では、県内の広い範囲で震度1の揺れを観測しています。気象庁によりますと、14日午前4時58分ごろ、三陸沖を震源とする地震がありました。震源の深さは10キロで、地震の規模を示すマグニチュードは、5.2と推定されています。この地震で岩手県と宮城県で最大震度2の揺れを観測しました。県内では秋田市と由利本荘市、横手市、大仙市、それに井川町と羽後町で震