・イギリス・ＦＴＳＥ１００ ９８０７．６８（－１０３．７４） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４０４１．６２（－３３９．８４） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８２３２．４９（－８．７５） ・ロシア・ＲＴＳ ９９４．０５（＋１１．１３） 出所：MINKABU PRESS