ＮＹ時間の昼に入ってドル円は下げ渋っているものの、本日は１５４．１５円付近まで下落する場面が見られた。ＮＹ時間に入って、ドルは株式や米国債と伴に下落。史上最長の政府閉鎖が終了した後も米経済の先行き、ひいてはＦＲＢの利下げ見通しが依然として不透明な中、市場は様子をうかがう展開となっている。短期金融市場では１２月のＦＲＢの利下げ確率が５０％を下回っている。 ただ、トレーダーによると、