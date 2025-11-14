ＮＹ時間の昼に入ってドル円は下げ渋っているものの、本日は１５４．１５円付近まで下落する場面が見られた。ＮＹ時間に入って、ドルは株式や米国債と伴に下落。史上最長の政府閉鎖が終了した後も米経済の先行き、ひいてはＦＲＢの利下げ見通しが依然として不透明な中、市場は様子をうかがう展開となっている。短期金融市場では１２月のＦＲＢの利下げ確率が５０％を下回っている。



ただ、トレーダーによると、東京時間とロンドン時間が重なる時間帯に投機筋からドルショートへの関心が強まったが、多くの取引は依然として短期的・戦略的なものに留まっているという。



ストラテジストは「投資家心理は、政府機能が完全に再開した後に発表され始める米経済指標の内容に対する懸念を反映している可能性がある。複数のＦＯＭＣ委員の発言からも、少なくとも１２月の利下げに関しては慎重に見ている様子もうかがえる」と述べた。



USD/JPY 154.36 EUR/USD 1.1651 GBP/USD 1.3212



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

