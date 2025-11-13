香港ディズニーランド・リゾートにて、ディズニーならではの特別なクリスマスの伝統と20周年のお祝いが融合した、魔法に満ちたクリスマスパーティーを開催。2025年11月14日（金）から2026年1月4日（日）まで、雪の魔法に包まれた幻想的な雰囲気の中で、ゲストは心温まるホリデーのひとときや華やかなグルメ体験が楽しめます☆ 香港ディズニーランド・リゾート「魔法に満ちたクリスマスパーティー」 開催期間：2025