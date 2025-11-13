香港ディズニーランド・リゾートにて、ディズニーならではの特別なクリスマスの伝統と20周年のお祝いが融合した、魔法に満ちたクリスマスパーティーを開催。

2025年11月14日（金）から2026年1月4日（日）まで、雪の魔法に包まれた幻想的な雰囲気の中で、ゲストは心温まるホリデーのひとときや華やかなグルメ体験が楽しめます☆

香港ディズニーランド・リゾート「魔法に満ちたクリスマスパーティー」

開催期間：2025年11月14日（金）〜2026年1月4日（日）

香港ディズニーランド・リゾートにて開催される、期間限定イベント「魔法に満ちたクリスマスパーティー」

ディズニーならではの特別なクリスマスの伝統と20周年のお祝いが融合した、魔法に満ちたクリスマスパーティーへゲストを招待します。

雪の魔法に包まれた幻想的な雰囲気の中で、ゲストは心温まるホリデーのひとときや華やかなグルメ体験が楽しめる特別なイベント。

ディズニー・フレンズによる新しいサプライズも加わり、すべてが、この節目の年ならではの華やかさと輝きに包まれます。

「ワールド・オブ・フローズン」はこれまで以上に輝く

アナとエルサが再び王国をアレンデール風のデコレーションで灯し、ワールド・オブ・フローズンを雪と氷の幻想的なクリスマスの世界へと変身させます。

ゲストは、アナとエルサ、かわいいスノーギー、オラフ、アレンデールの聖歌隊たちと共に、降り注ぐ魔法の雪の中で踊りながら、雪をかぶったクリスマスツリーやきらめくイルミネーションに囲まれた空間で、ひとときを楽しむことができます。

2025年はクリストフも登場し、トナカイの親友スヴェンをかたどった氷の彫刻とともに祝祭に参加。

アレンデールの市民やゲストは、パーティーに向かう前に「クリストフのスヴェン・タスティック・サプライズ」に参加し、クリストフと一緒にスヴェンの氷の彫刻を魔法の手で命を吹き込むお手伝いをすることができます。

ディズニーの仲間たちが、ホリデーの衣装で楽しさをお届け

ディズニーの仲間たちもクリスマス仕様の特別な衣装に着替え、いたるところでパーティーを開催。

トイ・ストーリーランドでは、ウッディ、バズ、ジェシーが新しいクリスマスパーティー衣装で登場し、訪れるおもちゃの仲間たちをホリデームードいっぱいに迎えます。

ダッフィー＆フレンズ プレイ・ハウスでは、ダッフィーたちがぬくもりあふれる冬の装いでゲストの心を温め、ファンタジーランドではプーさんと仲間たちがクリスマスのハグをお届け。

さらに、サンタ・ミッキー、サンタ・グーフィー、そしてサンタ・スティッチ＆エンジェルも登場し、明るく楽しいクリスマスの魔法をパーク中に広げます。

20周年のお祝いがディズニーのクリスマスの魔法をさらに彩る

2025年は20周年の魔法が加わり、ディズニーのクリスマスをさらに特別に。

メインストリートUSAでは、サンタ・グーフィーと聖歌隊たちが再び主役となり、「ホリデー・ウィッシュ・カム・トゥルー ツリー点灯セレモニー」を​開催します。

この大人気の伝統あるイベントは、2025年は雪のように舞う演出、きらめくドローンショー、そして『アナと雪の女王』や20周年をテーマにした美しいプロジェクションマッピングなど、さらに華やかな演出が加わり、ゲストを幻想的な世界へと誘います。

またファンタジーランドでは、夢のようなクリスマスパーティーが現実に。

シンデレラ・カルーセルが輝くイルミネーションと華やかな装飾に包まれ、フォトスポットとしてマジカルな1枚を撮影することができます。

そのすぐそばでは、クリスマス・マーケットが再登場し、ホリデー気分を盛り上げる本格的な季節限定スイーツやグルメが楽しめます。

大晦日はマジカルなカウントダウン・パーティーでお祝い

12月31日（水）に開催される「大晦日 カウントダウン・パーティー」では、トゥモローランドとアドベンチャーランドでDJとディズニー・フレンズが盛り上げます。

夜が更けるとキャッスル・オブ・マジカル・ドリーム前で、20周年限定バージョンの「モーメンタス：パーティー・イン・ナイト・スカイ」を上演。

その後、ディズニーの仲間たちと共にカウントダウンの瞬間を迎えることができます。

見逃せないクリスマス限定フードとグッズも登場

クリスマス・マーケットでは、カラフルで写真映えするカップ・ケーキやジンジャー・ブレッド・クッキー、そして甘いサプライズが詰まったクリスマス・マジックギフトなど、目を引くホリデースイーツが勢ぞろい。

さらに、おしゃべりをする新アイテム「ミッキー・セレブレーション・ポップコーンバケット」も登場します！

フェスティブ気分いっぱいのパーク散策のお供にぴったりです。

ゆったりとしたひとときを過ごしたい方には、メインストリート・コーナー・カフェ（提供：コカ・コーラ）で本格的なクリスマスディナーを、またはワールド・オブ・フローズン内のゴールデン・クロッカス・インで北欧風のホリデー料理をお楽しみいただけます。

期間中は限定グッズも数多く登場。

ミッキー＆フレンズ、くまのプーさん、ピクサー・フレンズ、ダッフィー＆フレンズ、『アナと雪の女王』のエリア「ワールド・オブ・フローズン」、そしてズートピアのぬいぐるみやアパレル、デコレーション、スイーツ、コレクタブルメダルなど、ぴったりのギフトが見つかります。

また、社会貢献をしながら大切な人への季節のメッセージを贈ることができる「ホリデーウィッシュ・チャリティー・ポストカード」も販売。

エンポーリアム、マーティーズ・ジェネラルストア、そしてリゾートホテル内のショップで購入できます。

ポストカードの売上はすべて「オペレーション・サンタクロース」に寄付されます。

パークだけでなくホテルでもマジカルな時間を満喫

香港ディズニーランド・ホテルでの「クリスマス・スターライト・ピクニック・パッケージ」では、星空の下でディズニーテーマのスイーツや映画を楽しめる、心温まるホリデー体験を用意。

さらに、「くまのプーさん」または「ズートピア」がテーマのクリスマス・インルーム・パーティーパックでお部屋にホリデームードに輝きをもたらします。

そのほかにも、「ディズニー・フレンズ パーティー・ヘルパーズ・クエスト」や「クリスマス・バルーンマジック・ワークショップ」、「ディズニーのデリシャス・クリスマス・デコレーションクラス（チャートルーム・カフェにて）」など、さまざまな楽しいホリデー・アクティビティが満載です。

ジュディ・ホップスとニック・ワイルドがパーティーをさらにワイルドに盛り上げる

『ズートピア2』の公開を記念して、ジュディ・ホップスとニック・ワイルドが11月27日（木）から史上最高にワイルドなパーティーを開催！

アドベンチャーランドにあるふたりのお気に入りの新しいスポットで、最新の衣装をまとったジュディとニックに会えます。

今回ふたりは、新しくオープンしたズートピアの旅行代理店を手伝うという新ミッションに挑戦中。

行方不明の観光客、ゲイリーを探しています。

パーク内のあちこちに貼られたポスターに注目してみてください。

もしかすると、ゲイリー本人に遭遇できるかもしれません！

また、メインストリートUSAのエンポーリアムでは、新登場のポップアップ・ドーナツ・ショップがオープン。

シュシュ、クッション、ぬいぐるみリングなど、ドーナツをテーマにしたかわいいグッズが勢ぞろいしています。

好きな“フレーバー”が選べるドーナツ型パッケージに入ったドーナツソックスも必見です。

さらにズートピアファン必見の録音できるニンジン型キーチェーンやショルダープラッシュなどの新グッズのほか、ジュディのワッフル、肉球型ムースケーキ、バニーバロウ・ブルーベリーパイといったテーマスイーツも登場。

パーティー気分をさらに盛り上げてくれます。

愛されるディズニーのクリスマスの伝統とともに、20周年のパーティーがさらに盛り上がる！

香港ディズニーランド・リゾートにて2025年11月14日より開催される「魔法に満ちたクリスマスパーティー」の紹介でした。

© Disney

© Disney/Pixar

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

※パーク・チケット購入後は、香港ディズニーランドの専用ウェブサイトにて事前にパーク入園予約をしてください。（来園の90日前より予約可）

