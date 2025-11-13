女優の米倉涼子（50）をめぐる“ガサ入れ”報道から1カ月が経ぎたが、“膠着状態”が続いている――。まず、「文春オンライン」が10月11日に、米倉が麻薬取締法違反容疑で捜査を受けていることを報道。記事によると、厚労省関東信越厚生局麻薬取締部（マトリ）の捜査線上に米倉が浮上し、8月20日、自宅マンションに家宅捜索（ガサ入れ）が入ったという。国民的女優に突如降って沸いた衝撃的なニュースだが、近頃の彼女をめぐっては