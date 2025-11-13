米アンソロピックのロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】生成人工知能（AI）「クロード」を開発した米新興企業アンソロピックは12日、米国内にAI向けに大量のデータを保存、処理する自社専用データセンター（DC）を建設するため総額500億ドル（約7兆7千億円）を投資すると発表した。クラウド大手への依存を減らしつつ、AIインフラの強化を図る狙い。出資元の米アマゾン・コムや米グーグルのサービスを使ってきたが、開