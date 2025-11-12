ＮＳグループが１２月１６日に東証プライム市場に新規上場する。２３１２万９９００株の売り出しと、上限３４６万９４００株のオーバーアロットメントによる売り出しを実施する。主幹事はＳＭＢＣ日興証券と大和証券。売り出し価格決定日は１２月８日。 同社は、家賃債務保証大手の日本セーフティーを傘下に持つ持ち株会社。 出所：MINKABU PRESS