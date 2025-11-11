午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は４９９、値下がり銘柄数は１０５８、変わらずは５１銘柄だった。業種別では３３業種中１５業種が上昇。値上がり上位に空運、建設、医薬品、その他製品など。値下がりで目立つのは海運、非鉄金属、陸運など。 出所：MINKABU PRESS