温泉旅館やJR駅構内など人が多いところにもクマが出没、街に住む人たちも安穏としていられない。2025年11月10日放送の情報番組「ゴゴスマ」（TBS系）は東北地方を中心に相次ぐクマ被害を取り上げ、経済学者の成田悠輔さんが「こんなにクマが出てくるようになった理由というのはわかっているのか」と疑問を投げかけた。「以前のクマの常識と違って来た」番組では今年の青森、秋田、岩手、山形、宮城の東北5県のブナ結実状況が「大凶