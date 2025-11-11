牛丼チェーン店「すき家」は11月11日より、「ローストビーフ丼」を販売している。すき家「ローストビーフ丼」「ローストビーフ丼」は、温かいごはんにスライスしたローストビーフを盛り付け、特製の醤油ダレをかけた商品。自社製のローストビーフは低温でじっくり加熱することで、やわらかな食感に仕上げられており、刻みニンニクやブラックペッパーを使った醤油ダレは、お肉やごはんとの相性抜群の一品。また、別添えのたまごをの