牛丼チェーン店「すき家」は、昨年、あまりの人気の高さで「全国的な品薄状態」、「発売から13日で品切れ」などと話題を集めた「ローストビーフ丼」を、2026年2月17日（火）午前9時から、期間限定で再販売する。※文中価格は全て税込表記【商品画像】同時販売となる「サワークリームオニオン・ローストビーフ丼」はこちら丼の主役は、低温でじっくり加熱し、やわらかい食感に仕上げたローストビーフ。刻みニンニクやブラックペッパ