牛丼チェーン店「すき家」が19日、一部商品の値上げを発表した。24日午前9時より、「カレー 並盛」490円が60円プラスの550円に。「牛まぜのっけ朝食 ごはん並盛」420円が10円プラスの430円となる。価格は税込み。【画像】「すき家カレー、朝食の新価格発表で「カレーについて、3月24日（火）AM9:00 に、商品のリニューアルに合わせた価格改定を実施します」と報告。また、「国産米をはじめとする原材料費や、人件費、エネル