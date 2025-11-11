ウィルは急騰し、一時ストップ高の水準となる前営業日比１００円高の６３７円に買われ、上場来高値を更新した。１１日午前８時５９分ごろ、２５年１２月期第３四半期累計（１～９月）の連結決算を発表した。売上高が１０１億４９００万円（前年同期比１８．５％増）、最終利益が５億６３００万円（同４９．６％増）だったとしており、好業績を評価した買いが殺到している。不動産売買の仲介業務などを手掛ける流通事業でネ