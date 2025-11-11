国際オリンピック委員会（IOC）が男性として生まれ女性を自認するトランスジェンダー選手の五輪出場を禁止する方向で検討していると、英タイムズ紙やBBC放送などが10日に報じた。タイムズ紙は関係者の話として、現行の方針を全面的に見直す決定は来年始めにも発表される予定と報道。IOCは「この問題に関する議論は継続中で、まだ決定は下されていない」とコメントしているものの、医科学委員会が先週、「生物学的に男性として