この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。 あんよ戦わせる赤ちゃんに2万いいね ご紹介するのはあやりんご🦍3y0y(@ONIGIRIgirigi)さんが投稿したある動画です。赤ちゃんは、新生児のころからよく動きますよね。そ