〈《林芳正総務相は「問題ない支出」と弁明》週刊文春が報じた“公選法違反”疑惑とは？架空の「ポスター監視代」を支払い…スタッフ「監視なんて、しとらんよ」〉から続く「週刊文春」が報じた「林芳正総務相の『運動員買収』を告発する」記事について11月7日の記者会見で説明を行った林芳正総務大臣（64）。林氏は記事の事実関係を問う記者の質問にこう回答している。【画像】林芳正総務相の収支報告書に不可解な点が…&#160