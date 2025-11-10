結婚後、家事・お金・時間の分担や、ちょっとした言い方で傷つき、恋愛のときにあった熱が冷めた気がする――そんな悩みはありませんか。理想的な結婚生活ではなく、より現実的に結婚生活を営む方法を考える必要があります。IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに