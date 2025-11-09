miwa＠“みろくの里” デビュー15周年を迎えたシンガーソングライターのmiwaが8日、広島県福山市の遊園地“みろくの里”で、ミニライブを実施した。【写真】miwa、“みろくの里”ライブの模様“みろくの里”は県内唯一の大型レジャー施設でmiwaとは2019年に26枚目のシングルとしてリリースした「ティーンエイジドリーム」のミュージックビデオを撮影したファンにとっては聖地の場所。同曲のミュージックビデオはmiw