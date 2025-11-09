証券大手１０社は、指紋や顔といった生体情報などを活用し、安全性が高いとされる認証の仕組み「パスキー」を来春までに導入する方針を固めた。インターネット上で証券口座が乗っ取られ、不正に株を売買される被害が相次いでいるため、対策を強化する。利用者への啓発が課題となりそうだ。顔や指紋で認証、漏えいリスク低く１０社は対面取引が中心の野村、大和、ＳＭＢＣ日興、みずほ、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーと、ネッ