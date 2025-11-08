■フィギュアスケートNHK杯（8日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪、開会式は2月6日に開催、前回大会は金メダル3個グランプリシリーズ第4戦のNHK杯、男子シングルのフリースケーティング（FS）が行われ、ショートプログラム（SP）首位の鍵山優真（22、オリエンタルバイオ/中京大）が、合計287.24点で同大会日本人男子初の3連覇を達成した。SP2位の佐藤駿（21、エームサービス／明治大）