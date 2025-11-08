BANDAI SPIRITS プライズ事業部は、アミューズメント景品単独イベント『クレーンゲーム バンプレスト博覧会 2025』を開催します。開催日時は2025年11月29日(土)・11月30日(日)の2日間です。会場は東京・池袋(サンシャインシティ 文化会館ビル3F 展示ホールC)となります。 クレーンゲーム バンプレスト博覧会 2025  開催日時：2025年11月29日(土)・11月30日(日) 10:00〜19:00※状況により閉場時間が早まる場合がござ