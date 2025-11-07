７日、愛知県犬山市内を走る名鉄の列車内で、中づり広告を盗んだとして、病院職員の男が逮捕されました。 【写真を見る】名鉄の列車内で“中づり広告”６枚盗んだ疑い 病院職員の男を現行犯逮捕 逮捕されたのは、犬山市に住む病院職員の栗本大助容疑者(33)です。 警察によりますと、栗本容疑者は７日午後2時10分ごろ、犬山市内を走る名鉄の列車内で、中づり広告6枚を盗んだ、窃盗の疑いがもたれています。 この区間では、これ