入院中の親の生活費などをまかなうために、本人名義の口座からお金を引き出す場面もあるかもしれません。一見すると家族として当然の対応に思えるものの、本人の意思確認の有無や手続きの状況によっては、法的な問題が生じる可能性もあります。 特に、後の相続や財産管理の場面において、資金の使途や引き出しの経緯が問われるケースも考えられます。本記事では、親の口座を家族が利用する際の法的な考え方や注意点につ