神社で手を合わせお参りする１人の男。一度その場を後にしますが、数分後に戻ってくると…さい銭箱をのぞき込んでいます。そして、男はさい銭箱に棒のようなものを入れました。実はこれ、長くつなぎ合わせたストロー。次の瞬間…男はストローを使って中からお札を取り出し、そのまま神社を離れました。そして９日後にも…男はさい銭箱を物色しましたが、この時は何も盗らずに神社を後にしました。窃盗などの疑いで３月