ビクターエンタテインメント株式会社は4日、イタリア・トリノで誕生したグローバルスポーツブランド『Kappa』とコラボレーションしたコレクション「Victor × Kappa directed by TAKUMI YUGE」を、11月7日（金）よりZOZOVILLA限定で受注販売すると発表した。ビクターエンタテインメントは、1928年に日本ビクター株式会社（現・株式会社JVCケンウッド）の音楽事業部門としてレコード生産を開始。1972年にレコード会社として分離独立