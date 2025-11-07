東京証券取引所が７日に発表した１０月第５週（１０月２７～３１日）の投資部門別売買動向は、現物の海外投資家が３４５９億４１９７万円と５週連続で買い越しとなった。前週は６４３６億４５０７万円の買い越しだった。先物ベース（日経２２５とＴＯＰＩＸの先物・ｍｉｎｉ合計）では海外投資家は５３３２億円の売り越し。現物・先物の合計では１８７２億円と２週ぶりに売り越した。前週は６３３９億円の買い越しだ