主人公・佳奈は、職場で出会った夫・邦夫と結婚し、専業主婦に。しかし、幸せな時間は長く続きませんでした…。急に、残業と休日出勤が増え、不倫を疑います。夫と同じ職場の人に、密かに話を聞いたところ、限りなく黒であることを確信。そして、「石けんの香りをまとって帰宅した日」のことを問い詰めますが、夫は言い訳ばかり…。著者・はたけ(@hatake_0123_)さんが描く不倫漫画『公務員の夫と修羅場になった話』をダイジェスト