不倫を責めたら逆ギレ→モラハラ「もう話す価値もない」妻が密かに企てたこと【ママリ】

主人公・佳奈は、職場で出会った夫・邦夫と 結婚 し、 専業主婦 に。しかし、幸せな時間は長く続きませんでした…。急に、 残業 と休日出勤が増え、不倫を疑います。夫と同じ職場の人に、密かに話を聞いたところ、限りなく黒であることを確信。そして、「石けんの 香り をまとって帰宅した日」のことを問い詰めますが、夫は言い訳ばかり…。著者・はたけ(@hatake_0123_)さんが描く不倫漫画『 公務員 の夫と 修羅場 になった話』をダイジェスト版でごらんください。

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

カマをかけた瞬間、音で威嚇…

夫は「仕事が忙しい」の一点張り。ですが、水曜はノー残業デーであること、休日出勤はシステムの都合上できないことなどを、佳奈はすでに知っています。「会社に問い合わせれば…」とカマをかけた瞬間、夫は突然テーブルを叩きます…。

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

佳奈を見下すような発言、許せません。夫は、うしろめたいことがあるから、このような態度をするのかもしれません。



このあと、夫は意外にもスマホを差し出します。好きにチェックしていいと言われますが、証拠はすでに消されたあと。逆に、佳奈にもスマホを出すよう強要。結局はお互い、何も見つからず、話し合いはそのまま終わります。

夫の言動を振り返って、妻が決意したこと

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

夫の態度に、すっかり幻滅してしまいました。これからを、どうするべきか悩んでいた佳奈でしたが、今回の話し合いがきっかけで、すっかり気持ちは冷めます。そして、夫の職場の後輩と協力し、不倫の証拠を集めます。



不倫をしても、悪びれるどころか、モラハラ全開の夫…。怒りを通りこして、あきれてしまいます。佳奈は、徹底的に不倫の証拠を集め、言い逃れできないよう準備。そして、離婚を切り出します。



夫の不貞行為のせいで、佳奈は悲しい想いをしました。ですが、自分の幸せのために徹底的に闘い、自由を手に入れます。強くたくましい佳奈の姿に、勇気をもらえる作品です。

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）