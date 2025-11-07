不倫を責めたら逆ギレ→モラハラ「もう話す価値もない」妻が密かに企てたこと【ママリ】
カマをかけた瞬間、音で威嚇…
夫は「仕事が忙しい」の一点張り。ですが、水曜はノー残業デーであること、休日出勤はシステムの都合上できないことなどを、佳奈はすでに知っています。「会社に問い合わせれば…」とカマをかけた瞬間、夫は突然テーブルを叩きます…。
モラハラ気質全開！
佳奈を見下すような発言、許せません。夫は、うしろめたいことがあるから、このような態度をするのかもしれません。
このあと、夫は意外にもスマホを差し出します。好きにチェックしていいと言われますが、証拠はすでに消されたあと。逆に、佳奈にもスマホを出すよう強要。結局はお互い、何も見つからず、話し合いはそのまま終わります。
夫の言動を振り返って、妻が決意したこと
夫の態度に、すっかり幻滅してしまいました。これからを、どうするべきか悩んでいた佳奈でしたが、今回の話し合いがきっかけで、すっかり気持ちは冷めます。そして、夫の職場の後輩と協力し、不倫の証拠を集めます。
不倫をしても、悪びれるどころか、モラハラ全開の夫…。怒りを通りこして、あきれてしまいます。佳奈は、徹底的に不倫の証拠を集め、言い逃れできないよう準備。そして、離婚を切り出します。
夫の不貞行為のせいで、佳奈は悲しい想いをしました。ですが、自分の幸せのために徹底的に闘い、自由を手に入れます。強くたくましい佳奈の姿に、勇気をもらえる作品です。
