£Æ£±³¦¤Î½ÅÄÃ¤Ç²òÀâ¼Ô¤Î¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥ë»á¡Ê£¶£¶¡Ë¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÎÍèµ¨¥·¡¼¥È¤Ë³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£µ¡Ë¤Îº£µ¨?²ò¸Û?¤òÄó¸À¤·¤¿¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤È»ÐËå¥Á¡¼¥à¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤ÏÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë°Ê³°¤Î¥·¡¼¥È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢³ÑÅÄ¤È¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¡¢¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¸¥ã¡¼¥ë¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢£Æ£²¤Ë»²Àï¤¹¤ë¥¢¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥ê¥ó¥É¥Ö¥é¥Ã¥É¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤¬