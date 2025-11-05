パドレスのＡ・Ｊ・プレラー編成総責任者が４日（日本時間５日）、来季４０歳を迎えるダルビッシュ有投手が１０月２９日（日本時間１０月３０日）、右肘内部に補強材を取り付け尺側側副靭帯修復手術を受け、無事成功したと発表した。手術はテキサス州アーリントンのキース・マイスター医師によって執刀され、屈筋腱の修復も行われた。球団によると回復にまで通常１２〜１５か月かかるため、２０２６年シーズンは全休する見込み