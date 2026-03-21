侍ジャパンを率いるにふさわしい貫禄WBCで史上ワーストのベスト8敗退となった侍ジャパンの井端弘和監督（50）が退任の意向を示した。焦点は後任選びだが、「そもそも、前回（2023年）優勝を果たした栗山英樹監督（64）の後任はハードルが高く、誰もやりたがりませんでした」（スポーツ紙デスク）【写真を見る】「監督候補の本命に躍り出る可能性大アリ」の意外な選手とは？日本中を熱狂させた栗山氏の後任には、高橋由伸氏（50