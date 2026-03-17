WBC日本代表のアドバイザーを務めるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表のアドバイザーを務めたダルビッシュ有投手（パドレス）が日本時間17日、自身のXで心境をつづった。選手らを労い、感謝を伝え「自分もアドバイザーという難しい立場でしたが色々な経験をし、勉強になる事もたくさんありました」と記した。前回大会の世界一に貢献したダルビッシュは手術明けの影響もあり、今大会は選手ではなくアドバイザ