ニューストップ > スポーツニュース > 真美子さん「家族とのささやかな幸せ」を支える「確固たる庶民感覚」 ワールドシリーズ スマートフォン 大谷翔平 ドジャース スポーツニュース・トピックス ゴシップ NEWSポストセブン 真美子さん「家族とのささやかな幸せ」を支える「確固たる庶民感覚」 2025年11月5日 7時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 庶民派感覚がたびたび話題になる真美子さんをNEWSポストセブンが取り上げた ドジャースのパレードでは、iPhone15以前のスマホを使っていたという Proではなく通常モデルだったことにファンからは驚きの声が上がったと記者 記事を読む おすすめ記事 「親権取られるくらいなら娘を殺して自分も死のうと…」東京・世田谷区のマンションで生後3カ月娘を刃物で殺害か 28歳母逮捕 2025年11月4日 17時0分 伊沢拓司 中国のクイズ番組に呼ばれて想定外 「14歳の少年にボコボコにされて帰りました」 2025年11月4日 4時0分 「偏差値35で学術会議担当？」映画評論家・町山智浩氏 小野田大臣への“学歴煽り”が大炎上「何様だよ」とネット猛反発 2025年11月4日 17時50分 宇多田ヒカルが一部週刊誌報道に苦言 クマ被害と自身の過去発言絡めた構成に「やめてほしい」 2025年11月5日 8時56分 「庶民舐めてる」河野太郎 暫定税率廃止巡り「フェラーリのガソリン値下げ必要ない」発言がヤフコメ1万件超えの大荒れ、批判続出 2025年11月4日 11時0分