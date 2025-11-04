日本電気硝子が４日続伸し、１１年７月以来１４年４カ月ぶりの高値水準となっている。１０月３１日の取引終了後、２５年１２月期の連結業績予想について、営業利益を２７０億円から３２０億円（前期比５．２倍）へ、純利益を１７０億円から２３０億円（同９０．２％増）へ上方修正したことが好感されている。 売上高は３１００億円（同３．６％増）の従来見通しを据え置いたものの、第３四半期時点でディスプレー事業