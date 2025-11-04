日本電気硝子<5214.T>が４日続伸し、１１年７月以来１４年４カ月ぶりの高値水準となっている。１０月３１日の取引終了後、２５年１２月期の連結業績予想について、営業利益を２７０億円から３２０億円（前期比５．２倍）へ、純利益を１７０億円から２３０億円（同９０．２％増）へ上方修正したことが好感されている。



売上高は３１００億円（同３．６％増）の従来見通しを据え置いたものの、第３四半期時点でディスプレー事業の堅調な販売が継続するなか、生産性の改善が大きく進んだことなどから利益が上振れたことや、海外子会社の借り入れに係る債権債務の評価替えによる為替差損が減少したことが寄与する。また、第４四半期もディスプレー事業の安定した需要や電子デバイス事業の堅調な販売を見込んでおり、これらが利益を押し上げる。



なお、同時に発表した第３四半期累計（１～９月）決算は、売上高２３２０億９４００万円（前年同期比２．０％増）、営業利益２４３億１７００万円（同５．３倍）だった。純利益は、前年同期に藤沢事業場跡地の売却により多額の特別利益を計上した反動で１６６億７４００万円（同４５．８％減）だった。



出所：MINKABU PRESS