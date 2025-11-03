小川航基、佐野航大、塩貝健人の日本人トリオが所属するオランダ1部NECナイメーヘン。22歳の佐野は、今年6月に日本代表にデビューし、兄である佐野海舟（マインツ）とともに代表戦のピッチに立ったことが話題になった。22歳の佐野航大は、岡山県出身で、鳥取県の米子北高校を経て、ファジアーノ岡山でプロデビュー。19歳だった2023年夏にNECへ引き抜かれると、欧州での評価を高めてきた。中盤の幅広いポジションでプレーできるほか