アーセナル本拠地エミレーツのスタジアムツアーに参加した。エミレーツへのアクセスは、ロンドン主要ターミナル駅の１つである『King's Cross』駅から地下鉄に乗り、２駅隣の『Holloway Road』駅で下車。駅を出て正面の道をまっすぐ歩いていくと、３分ほどで到着する。スタジアムに着き、ツアーの受付場所であるアーセナルの公式ストア『The Armoury』でチケットを購入すると、パンフレットやイヤホン、音声ガイド機を渡され