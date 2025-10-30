BEVと水平対向ターボの2方向で展開！スバルは2025年10月29日、「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」にて、2台のコンセプトカーを世界初公開しました。【写真で見る】これがスバルの新「STIモデル」2車です公開されたのは、バッテリー式電気自動車（BEV）の「パフォーマンス-E STIコンセプト」と、水平対向ターボエンジンと4WDシステムを搭載した「パフォーマンス-S STIコンセプト」の2モデル。どちらも同社のスポーツブラ