午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は２５６、値下がり銘柄数は１３２０、変わらずは３６銘柄だった。業種別では３３業種中７業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、電気機器、建設、機械など。値下がりで目立つのは不動産、パルプ・紙、医薬品など。 出所：MINKABU PRESS