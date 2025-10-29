◇ワールドシリーズ第4戦ドジャース2―6ブルージェイズ（2025年10月28日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が28日（日本時間29日）、本拠でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第4戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。打っては第1打席で四球を選びポストシーズン（PS）最長記録となる11打席連続出塁も無安打に終わり、投げては6回0/3を6安打4失点で初登板したWSで初黒星。チームも敗れ、対戦成績は2勝2敗