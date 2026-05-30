◇ナ・リーグドジャース−フィリーズ（2026年5月29日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が29日（日本時間30日）、本拠でのフィリーズ戦に「1番・DH」で先発出場。3回の第2打席2試合連発となる10号本塁打を放ち、日本選手最多となる通算8度目の2桁本塁打をマークした。2−0の3回1死で迎えた第2打席、相手先発・ウィーラーに対し、1ボールからの2球目、低めスプリットを捉え右翼にある敵軍ブルペンに10号ソロを

◆ドジャース・大谷翔平、10号本塁打の動画 Shohei Ohtani hits the third @Dodgers homer of the game! pic.twitter.com/JPF49OCYbS — MLB (@MLB) May 30, 2026