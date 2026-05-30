フリーマンにペコリ米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地ロッキーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投手として6回無安打1失点、4四球1死球7奪三振と力投し5勝目（2敗）を挙げた。ピンチの場面で同僚に謝罪したシーンにMLB公式が注目。動画が610万回再生を超えるなど話題になっている。2-0とリードした4回のマウンドだ。1死一、三塁の場面。6番に対し1-1から一塁へ牽制球を送ったが、この送