ロッキーズ戦で6回ノーヒット投球を続けた大谷(C)Getty Images大谷翔平（ドジャース）に対する“難癖”がちょっとした話題を呼んだ。発信者となったのは、米スポーツ専門局『ESPN』のコメンテーターでもあるロブ・パーカー氏だ。何かと歯に衣着せぬ言動で話題を生む彼は、現地時間5月28日にMLBの公式ネット局『MLB Network』の番組「MLB Now」に出演。前日のロッキーズ戦で6回（99球）を投げ、被安打0、7奪三振、与四球4、1失